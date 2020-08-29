Матч пройдет сегодня в Москве и начнется в 18:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным.
Бубнов отметил, что отсутствие форварда Луценко скажется на игре туляков.
"Спартак" идет вторым в таблице и просто сильнее "Арсенала", который к тому же потерял своего главного бомбардира Луценко. Тулякам будет трудно рассчитывать на очки на "Открытие Арене", - цитирует Бубнова Sportbox.
"Спартак" после 5 туров имеет в активе 11 очков и занимает второе место в турнирной таблице. "Арсенал", набрав 5 баллов, идет на 11-й строчке.
Бубнов: тулякам будет трудно рассчитывать на очки на "Открытие Арене"
Бывший футболист "Спартака" Александр Бубнов считает, что тульскому "Арсеналу" будет тяжело противостоять "Спартаку" в 6-м туре чемпионата России.
Фото: Sportbox
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