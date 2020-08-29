Жена Тарасова отсудила у футболиста алименты на содержание дочек

Жена полузащитника "Рубина" Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко будет получать алименты на содержание их дочек.

Фото: ФК "Рубин"

Анастасия подала заявление на один из моровых участков в начале июля этого года, которое было удовлеьворено черезе несколько дней и вступило в законную силу 5 августа.



Таким образом, Тарасов будет официально выплачивать алименты старшей дочери Ангелине от первого брака и младшим - Милане и Еве.



В текущем сезоне РПЛ Тарасов в составе "Рубина" провел 4 матча.



Источник: СтарХит