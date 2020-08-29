"Да, был разговор с "Лечче", сказали подумать. Я не решился, было очень мало времени. За сутки такое решение не принимается", - сказал Соболев в интервью Нобелю Арустамяну на ютуб-канале.
В текущем сезоне 23-летний нападающий в составе "Спартака" провел 5 матчей и забил 2 мяча.
"Спартак" арендовал Соболева у "Крыльев Советов" прошлой зимой, а этим летом подписал с ним полноценный контракт.
Соболев рассказал, почему не решился на переезд в Италию
Нападающий "Спартака" Александр Соболев имел предложение от "Лечче".
Фото: РИА Новости
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