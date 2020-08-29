22-летний хавбек вышел на поле на 57-й минуте, а спустя семь минут получил травму. Вместо него на поле вышел Остон Урунов, который дебютирует в составе красно-белых.
В матче "Спартак" - "Арсенал" идет второй тайм, в котором красно-белые выигрывают со счетом 2:1.
Тиль получил травму и был заменен на Урунова, который дебютирует за "Спартак"
Полузащитник "Спартака" Гус Тиль не смог доиграть поединок 6-го тура РПЛ с "Арсеналом".
Фото: ФК "Спартак"
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