Слуцкий, облаченный в татарский национальный костюм, поздравил болельщиков с Днем Республики и с Днем города Казань

Также специалист пригласил болельщиков на "Ак Барс Арену" на матч 6-го тура чемпионата России с "Тамбовом". Встреча пройдет 30 августа.
??Леонид Викторович уже готов к праздничному дню! И даже выучил татарский язык ?— «Рубин» Казань (@fcrk) August 29, 2020
Завтра мы приглашаем всех на Ак Барс Арену, где в 18:00 состоится особенный матч в национальном татарском стиле! До встречи! ?
Билеты на #РубинТамбов
? https://t.co/wyrYrvlXm7 pic.twitter.com/CBc34LfFfK
"Рубин" после 5 туров занимает 8-е место в турнирной таблице, имея в активе 7 очков.