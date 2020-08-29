Напомним, встреча завершилась победой красно-белых со счетом 2:1. На 45-й минуте был удален полузащитник тульской команды Даниил Лесовой.
"Не удалось взять очки. Мы играли в меньшинстве, поэтому не смогли удержать счет.
Лесовой был удален, я считаю, что судья неправильно рассудил этот момент, мяч ушел от Крала. Это обычное поведение футболиста, когда судья не прав", - цитирует Подпалого Sport24.
"Спартак" набрал 14 очков и возглавил турнирную таблицу. "Арсенал" с 5 баллами занимает 11-ю строчку.
В следующем туре тульский клуб на выезде встретится с "Зенитом". Матч пройдет после перерыва на матчи сборных 13 сентября.
Подпалый - об удалении Лесового: это обычное поведение футболиста, когда судья не прав
Наставник "Арсенала" Сергей Подпалый подвел итоги матча 6-го тура чемпионата России со "Спартаком".
Фото: ФК "Арсенал"
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