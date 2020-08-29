"Очень приятно, что победили. Приятно, что на первом месте. Травма Тиля — несчастный случай. Давайте радоваться моменту", - цитирует Федуна Sport24.ru.
"Спартак" после 6 туров имеет в активе 14 очков. Красно-белые вышли на первое место в турнирной таблице. У "Зенита", который имеет матч в запасе, 12 очков. Завтра петербургский клуб сыграет с "Локомотивом".
Федун: приятно, что "Спартак" на первом месте
Владелец московского клуба Леонид Федун высказался после победы над тульским "Арсеналом" в 6-м туре чемпионата России.
Фото: Sportbox
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!