Джикия: настроение бомба, честно говоря Капитан "Спартака" Георгий Джикия после победы над тульским "Арсеналом" опубликовал пост в инстаграме."Настроение бомба, честно говоря, Иууууу", - написал Джикия. View this post on Instagram Настроение бомба честно говоря, Иууууу????? A post shared by Георгий Джикия #14 (@georgiy_14) on Aug 29, 2020 at 11:43am PDT Напомним, встреча завершилась со счетом 2:1. В составе красно-белых отличились Александр Соболев и Самюэль Жиго. "Спартак" набрал 14 очков и возглавил турнирную таблицу. Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России» Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Вчера, 22:01 Опубликовал: Дмитрий Кондратьев Теги: Джикия Спартак Арсенал Тула Нашли ошибку в статье? Напечатать (4) 60 1 2 3 4 5