"Идти только из-за того, что там разыгрывается первое место, смысла нет. С "Зенитом" у нас следующий домашний матч, возможно, поеду по этому поводу", - цитирует Тедеско Sport24.
"Спартак" сегодня одержал победу над тульским "Арсеналом" и возглавил турнирную таблицу чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 2:1. Красно-белые набрали 14 очков. У "Зенита", который идет на 2-й строчке, 12 баллов.
Тедеско ответил, пойдет ли на матч "Локомотив" - "Зенит"
Наставник "Спартака" Доменико Тедеско назвал причину, по который может посетить завтрашний матч 6-го тура чемпионата России между "Локомотивом" и "Зенитом".
Фото: ФК "Спартак"
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