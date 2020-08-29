"Очень много слухов. Новички должны быть. Мы не будем переплачивать", - цитирует Газизова Sport24.
Напомним, "Спартак" обыграл туляков со счетом 2:1. Голы забили Александр Соболев и Самюэль Жиго. Красно-белые вышли на первое место в турнирной таблице чемпионата России.
Газизов: новички должны быть. Мы не будем переплачивать
Гендиректор "Спартака" Шамиль Газизов после победы над тульским "Арсеналом" в 6-м туре чемпионата России коснулся темы трансферов.
Фото: ФК "Спартак"
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