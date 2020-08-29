Встреча пройдет после паузы на матчи сборных 13 сентября.
"Буду ли готов к ЦСКА? Надеюсь, очень надеюсь. Не хочу загадывать, но все идет по плану. Я сам жду.
Поборемся ли в этом сезоне с "Зенитом"? Конечно", - приводит слова Кокорина "Спорт-экспресс".
Кокорин подписал контракт со "Спартаком" в начале августа, но пока не успел дебютировать за красно-белых из-за повреждения.
"Спартак", обыграв в 6-м туре чемпионата России тульский "Арсенал", набрал 14 очков и возглавил турнирную таблицу.
Кокорин: буду ли готов к матчу с ЦСКА? Надеюсь, очень надеюсь
Нападающий "Спартака" Александр Кокорин надеется, что сможет сыграть в матче 7-го тура чемпионата России с ЦСКА.
Фото: ФК "Спартак"
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