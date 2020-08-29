"Давайте тему с Дзюбой просто закроем. Конфликт решен, все, я думаю, на этом хватит. Не общался ли я с Черчесовым? Да, мы поговорили. Я ему сообщил, что конфликт решен, он сказал: "Работай, мы смотрим за тобой", - приводит слова Соболева Sport24.
Напомним, Cоболев не был вызван на сентябрьские матчи сборной России из-за конфликта с Дзюбой. Черчесов сообщил, что игроку "Спартака" нужно урегулировать отношения с капитаном "Зенита".
Национальная команда сыграет с Сербией и Венгрией.
"Спартак" сегодня одержал победу над тульским "Арсеналом" и возглавил турнирную таблицу. Соболев отметился голом.
Соболев: давайте тему с Дзюбой просто закроем
Форвард "Спартака" Александр Соболев попросил закрыть тему о его конфликте с нападающим "Зенита" Артемом Дзюбой.
Матч ТВ
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