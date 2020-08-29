Московский клуб заинтересован в подписании контракта с 24-летним нидерландцем, однако игрок не хочет переходить в "Спартак". Тете не устраивает уровень РПЛ и предполагаемая зарплата.
Ранее была информация, что "Спартак" согласовал трансфер Тете за 5 млн евро.
В прошлом сезоне Лиги 1 Тете в составе "Лиона" провел 18 матчей.
Источник: "СЭ"
Тете не хочет переходить в "Спартак"
Защитник "Лиона" Кенни Тете находится в сфере интересов "Спартака".
Фото: ФК "Лион"
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