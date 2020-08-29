"Пока определенности с будущим клубом нет. Сейчас я сконцентрирован на сборной, на предстоящих матчах с Сербией и Венгрией, а дальше я уже буду решать", - сказал Кузяев в комментарии ютуб-каналу сборной России.
27-летний хавбек покинул "Зенит" по окончании прошлого сезона. Ранее сообщалось, что Кузяев хочет продолжить карьеру в европейском клубе.
В прошлом сезоне РПЛ Кузяев в составе "Зенита" провел 20 матчей.
Кузяев: пока определенности с будущим клубом нет
Полузащитник Далер Кузяев рассказал о своих ближайших планах.
Фото: ФК "Зенит"
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