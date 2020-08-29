Трошечкин: полностью переиграли "Ротор", но пропустили глупый гол

Полузащитник "Химок" Александр Трошечкин прокомментировал матч 6-го тура РПЛ с "Ротором".

Фото: ФК "Химки"

Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.



"Недовольны результатом. Домашний матч с соперником, который рядом в турнирной таблице, надо выигрывать. Тем более, давно не побеждали дома. Считаю, мы полностью переиграли "Ротор", но, к сожалению, пропустили глупый гол и не смогли реализовать все свои моменты", - цитирует Трошечкина пресс-служба подмосковного клуба.



"Химки" занимают 15-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 3 очка. В следующем туре подмосковная команда сыграет на выезде с "Уралом". Поединок состоится 12 сентября.



В текущем сезоне РПЛ 24-летний Трошечкин в составе "Химок" провел 6 матчей и забил 1 мяч.