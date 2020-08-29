"Уфа" умеет играть с московскими командами. Плюс с "Зенитом" у нас получилась очень эмоциональная игра, отдали массу сил. Но у нас было три дня на подготовку к матчу с уфимцами, и, конечно, мы едем с намерением победить", - приводит слова Морозова пресс-служба "Динамо".
Поединок "Уфа" - "Динамо" состоится сегодня, 30 августа. Начало - в 14:00 мск.
"Динамо" занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 10 очков. "Уфа" расположилась на 13-й позиции, имея в своем активе 4 очка.
В текущем сезоне РПЛ 26-летний Морозов в составе московской команды провел два матча.
Морозов: "Динамо" едет в Уфу за победой
Защитник "Динамо" Григорий Морозов поделился ожиданиями от предстоящего матча 6-го тура РПЛ с "Уфой".
Фото: ФК "Динамо"
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