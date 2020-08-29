"Спартак" был в поиске нападающего летом 2019 года. Вторым в списке претендентов после Понсе был Пушкаш из "Интера". Будучи хорошо знаком с президентом "Спартака" и его женой, я предложил им и тогдашнему тренеру Олегу Кононову кандидатуру Ларссона. По сравнению с Пушкашем это был более простой трансфер и более экономически выгодный.
Когда кандидатуру Ларссона одобрили, мы начали работать над переходом. Доволен тем, что моя рекомендация сработала. Горд тем, что ставка на Джордана сыграла. Соболева и Умярова я тоже рекомендовал", - приводит слова агента TMW.
23-летний шведский футболист подписал контракт со "Спартаком" в августе 2019 года. Ларссон перешел в московский клуб из "Норрчепинга" за 4 миллиона евро.
В своем первом сезоне в "Спартаке" он провел 26 матчей в РПЛ и забил 7 голов, отдав также 4 результативные передачи.
"Я предложил Джордана Федуну и его жене". Агент Ларссона - о подробностях перехода в "Спартак"
Франко Камоцци, агент форварда "Спартака" Джордана Ларссона рассказал детали перехода шведа в московский клуб.
Фото: ФК "Спартак"
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