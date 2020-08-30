Соболев: уходим на перерыв с хорошим настроением Нападающий "Спартака" Александр Соболев поделился эмоциями после победы над тульским "Арсеналом" в 6-м туре чемпионата России."+3, идем дальше. Всех с победой! Уходим на перерыв с хорошим настроением", - написал футболист в инстаграме. View this post on Instagram +3 иде?м дальше. Всех с победои????Уходим на перерыв с хорошим настроением??? A post shared by @ a.sobolev97 on Aug 30, 2020 at 2:03am PDT Напомним, встреча завершилась со счетом 2:1. Один из голов в составе "Спартака" забил Александр Соболев. Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России» Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 12:45 Опубликовал: Дмитрий Кондратьев Теги: Соболев Спартак Нашли ошибку в статье? Напечатать (4) 80 1 2 3 4 5