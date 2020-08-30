Встреча пройдет сегодня и начнется в 16:00 мск.
Сообщается, что польский футболист травмировал икроножную мышку. Вместо него на поле выйдет молодой опорник Куликов.
Крыховяк в нынешнем сезоне провел 5 матчей в РПЛ и забил 1 гол.
Источник: Metaratings
Крыховяк пропустит матч с "Зенитом" из-за травмы икроножной мышцы
Полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк не попал в заявку клуба на матч 6-го тура чемпионата России с "Зенитом".
Фото: ФК "Локомотив"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!