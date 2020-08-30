"Я не думаю, что у красно-белых есть шанс финишировать на первом месте по итогам сезона. По составу и по игре я отдаю лидерство "Зениту". У "Ростова", "Локомотива" и других команд такие же проблемы по составу, как и у "Спартака", - цитирует Ловчева Sport24.
"Спартак" в субботу на "Открытие Арене" одержал победу над "Арсеналом" в 6-м туре чемпионата России и возглавил турнирную таблицу, имея в активе 14 очков. "Зенит", идущий вторым, отстает от московского клуба на два очка, но имеет матч в запасе.
"Спартак" в следующем туре сыграет с ЦСКА. Матч пройдет 13 сентября.
Ловчев: не думаю, что у "Спартака" есть шанс финишировать на первом месте по итогам сезона
Бывший футболист "Спартака" Евгений Ловчев не считает, что красно-белые могут стать чемпионами в нынешнем сезоне.
Фото: © РИА Новости
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!