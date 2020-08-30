"Локомотив" и "Зенит" сыграли вничью

На 27 минуте Малком вырезал передачу на Азмуна в штрафную площадь. Мяч у футболиста "Зенита" отобрал Ведран Чорлука, а судья не зафиксирован нарушение правил. Однако "Зениту", в текстовой трансляции в твиттере, показалось иначе.
В итоге, команды так и не сумели обменяться забитыми голами. "Зенит" закрепился на второй позиции, набрав 13 очков. "Локомотив" — 7-й. У коллектива Марко Николича восемь набранных баллов.
Чемпионат России, 6 тур
"Локомотив" 0:0 "Зенит"
"Локомотив": Гилерме, Чорлука, Мурило, Игнатьев, Рыбус, Магкеев, Куликов, Рыбчинский (Жемалетдинов, 79), Миранчук, Смолов (Эдер, 65), Камано (Лисакович, 65).
"Зенит": Кержаков, Ракицкий, Ловрен, Караваев, Жирков (Круговой, 72), Дуглас Сантос, Оздоев (Ерохин, 86), Мостовой, Малком (Сутормин, 86), Дзюба, Азмун (Ригони, 72).
Предупреждения: Рыбус, 26, Жемалетдинов, 87.