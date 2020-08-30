— Хотел бы поблагодарить всех вас. Настал момент. Здесь вместе с вами я стал профессиональным футболистом, мужчиной, выиграл титулы, выиграл всё с вами. Поэтому, я от всей души хочу поблагодарить всех вас за то, что всегда были рядом, во все моменты. Сейчас настало время пойти за мечтой, — заявил Миранчук.
О трансфере российского полузащитника в "Аталанту" официально объявил "Локомотив".
В нынешнем сезоне 24-летний Миранчук провёл четыре матча в чемпионате России, забил гол и отдал голевую передачу.
Миранчук — болельщикам "Локомотива": настало время пойти за мечтой
Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук попрощался с фанатами клуба.
Фото: ФК "Локомотив"
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