"Зенит" — ближайший преследователь "Спартака", после ничьи набрал 13 очко. У "Спартака" после шести туров их 14.
Догнать "Спартак" может лишь "Сочи", которые ещё не сыграли против "Урала", и имеют на три очка меньше "красно-белых". Сейчас в РПЛ начинается пауза на игры сборных, а ближайший матч "Спартака" состоится в рамках 7-го тура против ЦСКА 12 сентября.
"Спартак" продолжает лидировать в чемпионате России после осечки "Зенита"
По результатам матча "Локомотив" — "Зенит", московский "Спартак" единолично закрепился на первой позиции чемпионата России
Фото: ФК "Спартак"
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