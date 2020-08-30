Стороны долго вели переговоры, а "Аталанте" приходилось несколько раз улучшать своё предложение. В итоге, клуб из Бергамо согласился на условия, которые поставил "Локомотив", во время матча московской команды с "Зенитом" (0:0), прислав письмо. Сообщается, что клуб заплатил за 24-летнего Миранчука около 15 млн евро.
В итоге, после игры "Локомотив" официально объявил о трансфере полузащитника, а сам Миранчук попрощался с болельщиками на "РЖД Арене".
Источник: Metaratings
Миранчук – красава, но не герой, что выбрал "Аталанту", а не деньги. Дико, что в России готовы платить вдвое больше
Источник: "Аталанта" согласилась на условия "Локомотива" по Миранчуку во время матча с "Зенитом"
Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук стал игроком "Аталанты".
Фото: ФК "Локомотив"
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