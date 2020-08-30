— Наш тренерский штаб всегда уважает решения футболистов, потому что это прежде всего их выбор.
Переходя в "Аталанту", Миранчук получит возможность играть в одной из сильнейших европейских футбольных лиг.
Причем в очень интересной и самобытной команде. Знаю, что он ставил себе цель – попробовать силы в хорошем зарубежном клубе. Нам только остается приветствовать такое решение и пожелать Алексею удачи. Со своей стороны мы будем ждать от него игру, достойную футболиста национальной сборной России, — заявил Черчесов в интервью пресс-службе сборной России.
Напомним, "Аталанта" заплатила за 24-летнего Миранчука 14-15 млн евро. О трансфере полузащитника в клуб из Бергамо стало известно сегодня после матча "Локомотив" — "Зенит" (0:0).
Черчесов: Миранчук получит возможность играть в одной из сильнейших европейских футбольных лиг
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался на тему перехода полузащитника "Локомотива" Алексея Миранчука в "Аталанту".
Фото: РИА Новости / Григорий Соколов
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