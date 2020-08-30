— Очень надеемся, что будет скорее всего после паузы на сборную, то есть в следующих матчах, — заявил Карпин пресс-службе "Ростова".
В нынешнем сезоне 31-летний Мамаев провёл четыре матча в чемпионате России, забил гол и отдал голевую передачу.
Карпин рассказал, когда в заявку "Ростова" вернётся Мамаев
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал, когда ждать на поле полузащитника Павла Мамаева, которого сегодня не оказалось в заявке на матч с "Краснодаром".
Фото: ФК "Ростов"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!