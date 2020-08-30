По сведениям источника, у клуба возникли вопросы к Шумилову касаемо не только работы, но и испортившихся отношений с фан-группировками.
Об уходе должны объявить в ближайшие дни.
Напомним, сегодня "Спартак", после ничьи "Зенита" в матче с "Локомотивом", закрепился на первом месте турнирной таблицы чемпионата России.
Источник: Metaratings
Источник: директор по безопасности "Спартака" покинет команду
Директор по безопасности "Спартака" Максим Шумилов покинет команду.
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!