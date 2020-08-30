— Игра пошла по тому сценарию, который мы и предполагали. "Тамбов" играл на контратаках, а мы атаковали и пытались создать моменты. К сожалению, нам дважды пришлось отыгрываться.
Не хочу открывать тему судейства, но были моменты, где VAR мог бы в каких-то моментах помочь судье. Если система есть — она должна работать на всех матчах, — цитирует Слуцкого Sport24.
Система видеопомощи арбитра (VAR) может работать лишь на четырех матчах чемпионата России в день.
После ничьи "Рубин" набрал восьмое очко и занимает 10-ю строчку Тинькофф Российской Премьер-лиги. "Тамбов" идёт на 14-м месте. У команды четыре очка в шести турах.
Слуцкий: VAR должен работать на всех матчах. Сегодня были моменты, где он мог помочь судье
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий прокомментировал отсутствие видеопомощника арбитра (VAR) на матче с "Тамбовым" (2:2).
Фото: ФК "Рубин"
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