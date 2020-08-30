Маммана не смог продолжить игру против "Урала" из-за травмы

Защитник "Сочи" Эмануэль Маммана травмировался в 1-м тайме матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги против "Урала".
Фото: "Чемпионат"
24-летний аргентинец был заменен на 28-й минуте встречи. Вместо него в игру вступил защитник южан Иван Миладинович.

Напомним, что Маммана выступает за "Сочи" на правах аренды из "Зенита". В минувшем сезоне чемпионата России аргентинец провёл 3 матча. Долгое время защитник лечился от травмы колена.

После первого тайма счёт в матче "Сочи" и "Урала" не открыт.

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Теги: Маммана Сочи Урал
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