"Если проследить, то мы немного провозились в Грозном, но результаты крупные были и в июле, и сейчас. Тем не менее оба матча были напряжёнными и результаты зависели от мелких деталей. Мы попали под очень хороший пресс, встречались с лучшей командой в атаке, но показали характер и в кои-то веки нам повезло", - цитирует Гончаренко "Чемпионат".
Напомним, что встреча "Ахмата" и ЦСКА завершилась победой гостей со счётом 3:0. Голами в составе армейцев отметились Кучаев, Бистрович и Влашич. За московский клуб сегодня дебютировали бразильский защитник Фукс, хавбек Зайнутдинов и нигерийский форвард Эджуке. После 6-и туров в РПЛ в активе ЦСКА 10 очков.
Гончаренко: мы встречались с лучшей командой в атаке, но показали характер и в кои-то веки нам повезло
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от победы в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги против "Ахмата".
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