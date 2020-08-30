"Вопрос в реализации моментов - нам не хватает мастерства впереди и немного везения. При 0:0 мы попали в штангу, при 0:1 мы попали в штангу, вопрос с пенальти вообще бесспорный. Другой вопрос, что у соперника не так много моментов было, но он их реализовал. Будем работать, чтобы успевать в этих моментах", - цитирует Талалаева "Чемпионат".
Напомним, что в домашнем матче "Ахмат" проиграл ЦСКА со счётом 0:3. После 6-и туров в чемпионате России в активе грозненского клуба 10 очков. Следующий матч "Ахмат" также проведет на домашней арене против "Сочи" 12 сентября.
Талалаев - о поражении от ЦСКА: вопрос в реализации моментов - нам не хватает мастерства и немного везения
Главный тренер "Ахмата" Андрей Талалаев прокомментировал матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги против ЦСКА.
Фото: ФК "Ахмат"
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