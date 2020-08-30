"Яркий матч. Игра была на высоких скоростях. Чем больше таких игр будет в чемпионате, тем быстрее мы будем расти. Нужно стремиться к такому агрессивному футболу. Мы огорчены результатом, но довольны отношением игроков", - передает слова Мусаева "Р-Спорт".
Напомним, что матч "Краснодар" - "Ростов" завершился со счётом 1:1. В составе хозяев поля забил Маркус Берг, а за ростовчан отличился Матиас Норманн. После окончания матча за споры с главным арбитром встречи Сергеем Карасёвым Мурад Мусаев получил красную карточку.
Мусаев - о матче с "Ростовом": нужно стремиться к такому агрессивному футболу
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев поделился эмоциями от матча 6-го тура чемпионата России против "Ростова".
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