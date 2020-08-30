— 14 миллионов платят за нашего лучшего игрока — это мало. Я полностью на стороне того, что сказал Семин. Ну доиграй Миранчук за "Локомотив" в Лиге чемпионов, где зарабатываются деньги, а потом зимой уезжай.
Вот так тогда ценится наш футбол — 14 миллионов евро за лучшего нашего игрока. Вот и вся история, — рассказал Ловчев в эфире "Матч ТВ".
Вчера, после матча с "Зенитом" (0:0), "Локомотив" официально объявил о переходе Алексея Миранчука в "Аталанту". Футболист попрощался с болельщиками на "РЖД Арене", объяснив, что идёт за мечтой.
По информации, клуб из Бергамо согласился на условия "Локомотива" по россиянину лишь во время игры чемпионата России. Сообщалось, что "Аталанта" заплатит за футболиста 14-15 млн евро, правда, пока клуб не объявил о сделке.
Бывшему наставнику "Локомотива" Юрию Сёмину не понравилась сумма трансфера за Миранчука. Он считает, что "Локомотив" должен был выручить за игрока больше.
В текущем сезоне Миранчук провёл четыре матча в Тинькофф Российской Премьер-лиге, забил два гола и отдал голевую передачу.
Ловчев: я поддерживаю Сёмина. 14 миллионов платят за нашего лучшего игрока — это мало
Футбольный эксперт Евгений Ловчев высказался о переходе полузащитника "Локомотива" Алексея Миранчука в "Аталанту".
Фото: ФК "Локомотив"
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