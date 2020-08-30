После шести туров москвичи идут на первом месте.
— Мы отлично стартовали в этом чемпионате. Если бы в прошлом сезоне мы реализовывали свои моменты, то занимали бы такие же позиции, как сейчас. Теперь мы забиваем голы и, надеюсь, будем продолжать это делать.
Готовы ли мы сражаться с "Зенитом"? Мы не сражаемся с "Зенитом" или каким-либо другим клубом: "Спартак" бьется за титул, — цитирует Крала "Известия".
22-летний полузащитник в нынешнем сезоне провёл все шесть матчей в чемпионате России и отметился голевой передачей.
"Спартак" с 14 очками идёт на первой строчке турнирной таблицы Тинькофф Российской Премьер-лиги. "Зенит" — второй. У команды Сергея Семака 13 очков за то же количество матчей.
Крал: "Спартак" бьется за титул, а не сражается с "Зенитом" или другим клубом
Полузащитник "Спартака" Алекс Крал поделился эмоциями от старта сезона в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
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