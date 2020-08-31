— Если честно, я уже уехал за город отдыхать: после матча в команде дали несколько выходных. Мне позвонили, сказали, что я вызван. Я сразу собрался и поехал. Было неожиданно, очень рад, — рассказал футболист в интервью пресс-службе сборной.
23-летний форвард был дозаявлен в сборную вместе с полузащитником "Динамо" Даниилом Фоминым. Игроки заменили нападающего "Арсенала" Евгения Луценко и полузащитника "Монако" Александра Головина, которые из-за повреждения задней части бедра не смогут сыграть за сборную.
В нынешнем сезоне Соболев провёл шесть матчей в чемпионате России, забил три гола и отдал две голевые передачи.
Сборной России 3 и 6 сентября предстоят матчи Лиги Наций против Сербии и Венгрии.
Соболев — о вызове в сборную: уже уехал отдыхать за город. Позвонили, я сразу собрался
Нападающий "Спартака" Александр Соболев поделился эмоциями от вызова в национальную сборную России на матчи Лиги Наций.
Фото: сборная России
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