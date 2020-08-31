— Всё еще впереди, а сейчас совсем не время для того, чтобы впадать в суперрасстройство. Конечно, мы рассчитывали набрать больше очков по итогам двух последних матчей. Но посыпать голову пеплом явно не стоит.
Не лидируем в чемпионате? Это после шести туров тоже трагедией не назовешь, — цитирует вратаря "Матч ТВ".
В шести матчах чемпионата России 33-летний Кержаков пропустил три мяча и трижды сыграл "на ноль".
После ничьи с "Локомотивом" "Зенит" набрал 13 очко в чемпионате и не смог перегнать лидирующий "Спартак", имеющий в своём активе 14 очков.
М. Кержаков не считает трагедией утрату лидерства "Зенитом" после шести туров
Вратарь "Зенита" Михаил Кержаков прокомментировал потерю командой первой позиции в чемпионате России.
Фото: ФК "Зенит"
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