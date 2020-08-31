— На пенсии отдохну, как я всем говорю. Я молодой, ничего страшного, восстановлюсь день-два и приступлю к работе. Когда мне будет уже под 40, тогда и отдохну, — рассказал футболист в интервью пресс-службе клуба.
21-летний полузащитник вчера, на 36 минуте встречи "Уфа" — "Динамо", заменил Вячеслава Кротова. В текущем сезоне Голубев в шести матчах РПЛ забил один гол.
Молодежная сборная России в сентябре проведет два матча квалификации к чемпионату Европы против Болгарии и Польши.
Полузащитник "Уфы" — о вызове в молодежную сборную: на пенсии отдохну
Полузащитник "Уфы" Артём Голубев прокомментировал вызов в молодежную сборную России.
Фото: ФК "Уфа"
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