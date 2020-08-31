Напомним, что в этом сезоне Гогуа выступает в арегнде в "Роторе", а его контракт принадлежит ЦСКА.
"Я знаю, что Селюк резко высказывался о главном тренере ЦСКА Викторе Гончаренко. Но мой агент Но мой агент не сумасшедший, понимаете. Он понимает футбол. Все, что он говорит – правда. Это так. Если мой агент что-то говорит, так оно и есть, он не глупый, он умный, и знает, о чем говорит", - сказал Гогуа.
В текущем сезоне РПЛ 26-летний Гогуа в составе "Ротора" провел 5 матчей. Также ранее ивуариец защищал цвета финского СИКа, сербского "Партизана" и "Тамбова".
Источник: "СЭ"
Гогуа: Селюк не сумасшедший, он понимает футбол
Защитник Седрик Гогуа поделился мнением о своем агенте Дмитрии Селюке.
Фото: ФК "Ротор"
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