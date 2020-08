"Краснодар" показал третий комплект формы на новый сезон

View this post on Instagram

? Сейчас тебе захочется ускорить приближение кубковых матчей ? Совместно с PUMA @pumarussia мы представляем третий комплект формы сезона 2020/21. Его планируется использовать преимущественно в кубковых играх ? В основу дизайна этой формы легли всё те же асимметрические элементы, которые использованы в домашнем и выездном комплектах. Лёгкий крой и современный «дышащий» материал остаются верной приметой клубной экипировки ? Новая форма уже в продаже в нашем интернет-магазине и официальном клубном магазине на Восточно-Кругликовской 10 А, а также в онлайн-магазине Puma. Цена оригинальной игровой футболки третьего комплекта составляет 5990 рублей.