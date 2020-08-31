Черчесов: у Сербии звучные имена, но мы никого не боимся

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о подготовке команды к ближайшим матчам Лиги наций.
Фото: РФС
"Мы стараемся максимально собирать игроков, потому что любой час и любой день в такой короткий промежуток важен. Команда еще не в полном составе, потому нет Петрова, Сорокина и Газинского. Мы им дали немного времени на отдых после матчей РПЛ.Не было тренировок девять месяцев? Такое ощущение, как будто и не расставались.

Сегодня вечером пройдет собрание, наметим цели не только на ближайшие матчи, а на весь цикл до зимы, обозначим пункты, на которые нам надо обращать внимание. Сейчас тот случай, когда каждому игроку надо быть в данный момент быть хорошим футболистом. Внимательно будем сейчас изучать их состояние и от этого исходить.

У Сербии фамилии игроков звучные, но 3 сентября будет матч, к которому нам надо подготовиться. У нас есть опыт игры и со звучными футболистами, и со звучными командами, мы никого не боимся. Надо свою работу делать и всё", - сказал Черчесов в интервью Youtube-канала национальной команды.

Сборная России в ближайшее время проведет матчи Лиги наций с Сербией (3 сентября) и Венгрией (6 сентября).

Матч Россия - Сербия, который пройдет в Москве, обслужит шотландская бригада арбитров во главе с Уильямом Колламом. Начало поединка в 21:45 мск.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Черчесов Сборная России
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Месси сказал руководству, что больше не считает себя игроком "Барселоны" 1
Дзюба - о Миранчуке: молодец, пошел за своей мечтой. Будем за него болеть 1
Боярский: ликование болельщиков "Спартака"? Рано пташечка запела 6
Тренер тбилисского "Локомотива": в нашей паре "Динамо" является фаворитом
Замолчавший «Зенит», разгромленный «Ахмат». Сборная неудачников 6 тура РПЛ 6
Новиков отреагировал на результаты жеребьевки 2-го квалификационного раунда ЛЕ 1
Баринов - Миранчуку: хоть мне и будет тебя не хватать, я искренне рад за тебя 3
Эджуке отреагировал на видео с его презентацией в стиле супергероя Флэша
Новичок ЦСКА Эджуке: я в восторге от подписания контракта, ждал с нетерпением
"Наполи" продлил контракт с Зелиньски
Черчесов: Соболев и Фомин заранее знали, что могут быть вызваны в сборную
"Аталанта" представит Алексея Миранчука на этой неделе
Соболев: вопрос с Дзюбой уже закрыт, эту ситуацию сильно раздули 2
Лидирующие спартаковцы, результативные «армейцы». Сборная лучших игроков 6 тура РПЛ 2
Дзюба заявил, что никакого конфликта с Соболевым не было 11
Черчесов: у Сербии звучные имена, но мы никого не боимся 3
"Динамо" сыграет с тбилисским "Локомотивом" в отборе Лиги Европы 11
"Краснодар" узнал соперника в 4-м отборочном раунде Лиги чемпионов 20
Бывший игрок "Крыльев Советов" Попович продолжит карьеру в Китае
Источник: Тиль пропустит около трех недель 10
Киевское "Динамо" узнало соперника в отборе Лиги чемпионов
Полиция возбудила уголовное дело после нападения на болельщиков "Зенита" 1
Источник: "Химки" подпишут форварда "Ференцвароша" и хавбека "Руха" 2
Иммобиле продлил контракт с "Лацио"
"Краснодар" показал третий комплект формы на новый сезон
Матч Россия - Сербия обслужит шотландская бригада арбитров
Гогуа: Селюк не сумасшедший, он понимает футбол 5
Сборная Италии презентовала новую форму
Ройс тренируется в общей группе. Он не играл 7 месяцев
Приглашаем подписаться на канал "Футбол России" в Яндекс.Дзен!
Все новости