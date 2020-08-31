"Мы стараемся максимально собирать игроков, потому что любой час и любой день в такой короткий промежуток важен. Команда еще не в полном составе, потому нет Петрова, Сорокина и Газинского. Мы им дали немного времени на отдых после матчей РПЛ.Не было тренировок девять месяцев? Такое ощущение, как будто и не расставались.
Сегодня вечером пройдет собрание, наметим цели не только на ближайшие матчи, а на весь цикл до зимы, обозначим пункты, на которые нам надо обращать внимание. Сейчас тот случай, когда каждому игроку надо быть в данный момент быть хорошим футболистом. Внимательно будем сейчас изучать их состояние и от этого исходить.
У Сербии фамилии игроков звучные, но 3 сентября будет матч, к которому нам надо подготовиться. У нас есть опыт игры и со звучными футболистами, и со звучными командами, мы никого не боимся. Надо свою работу делать и всё", - сказал Черчесов в интервью Youtube-канала национальной команды.
Сборная России в ближайшее время проведет матчи Лиги наций с Сербией (3 сентября) и Венгрией (6 сентября).
Матч Россия - Сербия, который пройдет в Москве, обслужит шотландская бригада арбитров во главе с Уильямом Колламом. Начало поединка в 21:45 мск.
Черчесов: у Сербии звучные имена, но мы никого не боимся
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о подготовке команды к ближайшим матчам Лиги наций.
Фото: РФС
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!