"Конфликта между нами не было изначально, это всё больше было раздуто в СМИ. Мы созвонились с Александром, но никто не извинялся. Поговорили по-мужски, и этот разговор останется между нами. Сейчас поздоровались, улыбнулись и друг другу желаем удачи на футбольном поле. Люди больше придумывают, доходит уже до сказочных версий, поэтому я и не комментировал эту ситуацию. Я считаю, что это бред, надеюсь, сегодня эта тема закроется раз и навсегда. Давайте говорить о качестве игры", - сказал Дзюба в комментарии Youtube-канала национальной команды.
Напомним, что вчера нападающий "Спартака" Александр Соболев был вызван в расположение сборной России.
Сборная России в ближайшее время проведет матчи Лиги наций с Сербией (3 сентября) и Венгрией (6 сентября).
Дзюба заявил, что никакого конфликта с Соболевым не было
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба прокомментировал ситуацию с форвардом "Спартака" Александром Соболевым.
Фото: РФС
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