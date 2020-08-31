- "Локомотив" - "Зенит" - проходящая игра, особых эмоций не испытал. Всё время выигрывать нельзя. Тем более, играли не дома.
Ликование болельщиков "Спартака"? Рано пташечка запела, как бы кошечка не съела. Рановато они ликуют. Ещё рано о чём-то говорить, всё впереди, - цитирует Боярского Чемпионат.
После матча с "Локомотивом" "Зенит" набрал 13 очков в чемпионате и не смог перегнать лидирующий "Спартак", имеющий в своём активе 14 очков.
Боярский: ликование болельщиков "Спартака"? Рано пташечка запела
Актер и активный болельщик "Зенита" Михаил Боярский поделился эмоциями от игры с "Локомотивом" в 6-м туре РПЛ, а также прокомментировал текущее первое место "Спартака".
Фото: ТАСС
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