- Думаю, это круто для него. Поехать в "Аталанту", с очень неординарным, сильным тренером - Гасперини - для него большой вызов.
Чемпионат итальянский непростой. Ему нужно будет перестраиваться, многому учиться. Но я думаю, если он к этому готов ментально, то может вырасти в большого футболиста и прибавить. Он молодец, пошел за своей мечтой. Будем за него болеть, переживать, - сказал Дзюба в интервью пресс-службе сборной России.
Алексей Миранчук прилетит в Италию 2 сентября. Сообщается, что официально "Аталанта" представит 24-летнего Миранчука на этой неделе. Соглашение с игроком будет подписано после медосмотра.
Ранее была информация, что "Аталанта" и "Локомотив" договорились о переходе Миранчука. Сумма трансфера составит около 15 млн евро.
В текущем сезоне РПЛ Миранчук в составе "Локомотива" провел 4 матча и забил 2 мяча. Из-за травмы хавбек пропустит игры в Лиге наций со сборной России.
Дзюба - о Миранчуке: молодец, пошел за своей мечтой. Будем за него болеть
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба прокомментировал переход полузащитника "Локомотива" Алексея Миранчука в "Аталанту".
Фото: Чемпионат
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