- Я рад за "Спартак", что они сейчас при моем соотечественнике Тедеско на первом месте в чемпионате России, - цитирует Карреру Sport24.
Массимо Каррера возглавил "Спартак" в 2016 году. При нем красно-белые одержали победу в чемпионате России впервые за 16 лет. Затем команда выиграла Суперкубок России. Итальянец был уволен с поста главного тренера "Спартака" в 2018 году, после того, как команда стала показывать невыразительные результаты.
Каррера прокомментировал первое место "Спартака" в таблице РПЛ
Бывший тренер "Спартака" Массимо Каррера, ныне возглавляющий АЕК, поделился мнением о промежуточном лидерстве красно-белых в турнирной таблице РПЛ.
Фото: Getty Images
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