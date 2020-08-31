- У нас неквалифицированные судьи. Они даже не заметили, как Азмун получил по ноге в штрафной. Это же пенальти был. Дали повторы, и это просто ужас - наступили на ногу. Азмун принимал мяч, на нём сфолили, и арбитры даже не заметили этот момент. И VAR проскочил! Ну что тут говорить? - сказал Орлов в эфире радио "Эхо Москвы в Петербурге".
Напомним, игра "Локомотива" и "Зенита" завершилась нулевой ничьей. На 11-й минуте матча гол в ворота сине-бело-голубых забил Дмитрий Рыбчинский, но после помощи VAR главный арбитр матча Владимир Москалев зафиксировал офсайд.
Орлов: у нас неквалифицированные судьи. Они даже не заметили, как Азмун получил по ноге в штрафной
Комментатор Геннадий Орлов высказался о судействе в матче 6-го тура РПЛ "Локомотив" - "Зенит" (0:0).
Фото: ФК "Зенит"
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