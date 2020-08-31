Несколько ведущих команд РПЛ недовольны действующими регуляторами и намерены выйти с предложением об изменении схемы лимита с будущего сезона.
Такая инициатива исходит от клубов, которые принимают участие в еврокубках. По их мнению, действующий лимит не позволяет укрепиться должным образом. Предложено смягчить ограничения так: максимум 12 иностранцев в заявке и 7 - на поле.
При этом более скромные коллективы против этого, поскольку команды комплектовались под новый лимит.
Источник: "СЭ"
Лимит на легионеров в российском футболе снова может быть изменён
Схема лимита на легионеров в российском футболе снова может претерпеть изменения.
Фото: Getty Images
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