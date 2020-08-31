"Шкурин взрослый человек, он сделал свой выбор. Мы не можем на него повлиять. Я считаю, что не следует мешать политику и спорт. Мы играем для народа, и вызов в национальную сборную - честь для футболиста", - цитирует Мархеля "Прессбол".
Напомним, что Шкурин отказался выступать за сборную Беларуси до тех пор, пока у власти находится Александр Лукашенко.
В текущем сезоне РПЛ 21-летний Шкурин в составе ЦСКА провел 3 матча и забил 1 мяч.
Главный тренер сборной Беларуси: Шкурин сделал свой выбор, повлиять мы на него не можем
Наставник сборной Беларуси Михаил Мархель прокомментировал отказ нападающего ЦСКА Ильи Шкурина выступать за национальную команду Беларуси.
Фото: "Матч ТВ"
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