"Ощущения отличные, я шел к этому и давно хотел, чтобы это произошло. Я приехал показать себя и проявить себя. Ознакомительный ли это сбор или нет - дело второе. Я буду показывать все, что могу, на что способен и проявлять себя", - сказал Мостовой в комментарии пресс-службе сборной.
В ближайшее время сборная России проведет матчи Лиги наций с Сербией (3 сентября) и Венгрией (6 сентября).
В текущем сезоне РПЛ 22-летний Мостовой в составе "Зенита" провел 5 матчей.
Мостовой: приехал в сборную проявить себя
Полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой рассказал о своих целях в сборной России.
Фото: ФК "Зенит"
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