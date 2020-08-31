"Наполи" находится в поисках полузащитника, который станет заменой Аллану. Хавбек армейцев не подходит "Наполи", так как является более атакующим игроком на эту позицию.
В текущем сезоне РПЛ Влашич в составе ЦСКА провел 4 матча и забил 3 мяча.
Источник: Calcio Napoli 24
Источник: "Наполи" отказался от претензий на Влашича
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич больше не входит в сферу интересов "Наполи".
Фото: ПФК ЦСКА
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