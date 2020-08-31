"Я рад за Алексея, потому что он давно мечтал попасть в европейскую элиту. Он больше мечтал об испанском футболе, но как сложилось, так сложилось. Я считаю, что это один из этапов его жизни, который он заслужил. Это его труд, его успех, он выиграл всё с "Локомотивом". Надеюсь, всё у него получится", - сказал Воронков в эфире телеканала "Матч Премьер".
Ранее сообщалось, что "Аталанта" согласовала с "Локомотивом" трансфер Миранчука. Ожидается, что на этой неделе Алексей пройдет медосмотр и подпишет контракт с итальянским клубом. Сумма трансфера составит около 15 млн евро.
В текущем сезоне РПЛ 24-летний Алексей Миранчук в составе "Локомотива" провел 4 матча и забил 2 мяча.
Первый тренер Миранчука заявил, что Алексей мечтал об испанском футболе
Первый тренер полузащитника Алексея Миранчука Александр Воронков поделился своим мнением о переходе игрока в "Аталанту".
Фото: ФК "Локомотив"
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